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Турция к 20 августа увеличила поставки фруктов и овощей в РФ на 8,3% до 568,5 тыс. т

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Турция с начала года к 20 августа этого года поставила в РФ 568,5 тыс. тонн плодоовощной продукции, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года (524,8 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкверта с гендиректором главного управления по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйства Турции Эрсином Дильбером.

Общий рост произошел за счет увеличения ввоза мандаринов (на 39,2% до 224,3 тыс. Тонн), нектаринов (в 2,6 раза до 62,6 тыс. тонн), абрикосов (на 47,9% до 40 тыс. тонн), персиков (31,4% до 36,9 тыс. тонн), грейпфрутов (на 27,5% до 22,7 тыс. тонн).

Согласно сообщению, особое внимание на встрече было уделено расширению номенклатуры отгружаемых товаров и требованиям двух стран в области карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля, обеспечения качества и безопасности зерна, контроля остаточного содержания пестицидов. "Турецкая сторона заверила в проведении большой работы для выполнения всех требований России и ЕАЭС при ввозе своей продукции на российский рынок", - сообщает Россельхознадзор.

Стороны договорились продолжить укрепление сотрудничества между компетентными ведомствами РФ и Турции, способствовать наращиванию взаимных поставок продукции АПК.

Турция Россельхознадзор АПК
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