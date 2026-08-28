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Безработица в Японии в июле неожиданно снизилась до 2,4%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в июле снизилась до 2,4% с июньских 2,5%, сообщило министерство внутренних дел и связи.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на уровне июня, по данным Trading Economics.

Текущий уровень безработицы в стране является минимальным с июля 2025 года.

Число безработных сократилось на 80 тыс. и составило 1,67 млн человек, что также является минимумом за год. Количество занятых при этом также уменьшилось - на 150 тыс., до 68,31 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в июле приходилось 118 открытых вакансий, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали роста показателя до 119.

Япония
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