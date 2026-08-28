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Brent подешевела до $89,37 за баррель

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после довольно существенного роста по итогам предыдущей сессии.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по московскому времени торгуются по $89,37 за баррель, что на $0,33 (0,37%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они выросли на $1,86 (2,1%), до $89,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,25 (0,3%), до $83,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,3 (1,6%), до $83,53 за баррель.

Накануне поддержку котировкам оказало заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что США не ведут никаких переговоров с Ираном и намерены продолжать оказывать экономическое давление на эту страну до тех пор, пока президент Дональд Трамп не почувствует, что Тегеран готов вернуться к конструктивному диалогу.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники также написала, что США давали понять посредникам в диалоге с Ираном, что не считают нужным возобновлять действие меморандума о взаимопонимании. "По словам лиц, знакомых с темой, администрация США неоднократно говорила посредникам, что не в ее интересах снова соблюдать условия меморандума, достигнутого с Тегераном в июне", - информирует издание.

Собеседники уточнили, что Трамп потерял интерес к меморандуму и теперь хочет проверить, принесет ли успех "стратегия экономического удушения Ирана".

До этого нефть дешевела три сессии подряд на новостях о том, что Иран и Оман пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив.

В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что не стоит ожидать открытия Ормузского пролива без удовлетворения условий иранских властей.

Brent WTI
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