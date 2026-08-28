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Рубль утром умеренно повышается в паре с юанем в рамках коррекции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль укрепляется в рамках коррекции после падения в предыдущие дни и перед выходными.

Некоторую поддержку рублю может оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Согласно календарю Федеральной налоговой службы в пятницу, 28 августа, в бюджет предстоит перечислить НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,7665 руб. (-4,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,26 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль попытается перейти к консолидации у локальных минимумов на торгах в пятницу, в среднесрочной же перспективе фундаментальных причин для существенного ослабления рубля относительно текущих уровней нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом в первой половине дня национальная валюта может попытаться несколько отыграть потери, однако сил на полноценное восстановление может не хватить из-за снижения во второй половине дня поддержки со стороны экспортеров, указывает эксперт в комментарии.

"Мы повышаем наш целевой диапазон по юаню до 12,5-13 руб., однако пока не видим причин для закрепления в верхней половине данного коридора. Отметим, что, на наш взгляд, текущие факторы, формирующие тренд на рост котировок основных мировых валют, временные, и в среднесрочной перспективе не видим фундаментальных причин для существенного ослабления рубля относительно текущих уровней, - пишет Зварич. - Сохраняем прогноз по юаню и доллару на конец текущего года на уровнях 12,5-13 руб. за юань и 85-90 руб./$1 соответственно".

Цены на нефть

Цены на нефть немного снижаются утром в пятницу после довольно существенного роста по итогам предыдущей сессии. В четверг нефть WTI подорожала на 1,6%, Brent - на 2,1%.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве торгуются по $89,2 за баррель, что на 0,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,54%, до $83,08 за баррель.

Накануне поддержку котировкам оказало заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что США не ведут никаких переговоров с Ираном и намерены продолжать оказывать экономическое давление на эту страну до тех пор, пока президент Дональд Трамп не почувствует, что Тегеран готов вернуться к конструктивному диалогу.

До этого нефть дешевела три сессии подряд на новостях о том, что Иран и Оман пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив.

В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что не стоит ожидать открытия Ормузского пролива без удовлетворения условий иранских властей.

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