S&P подтвердило рейтинги Китая "A+/А-1", прогноз - стабильный

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", краткосрочные - "А-1".

Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".

"Экономика Китая, вероятно, продолжит расти на 4% или более в течение следующего года или двух, оставаясь устойчивой к энергетическому кризису и торговым разногласиям благодаря значительным стратегическим запасам и инвестициям в диверсификацию, - говорится в сообщении агентства. - Внутренний спрос может оставаться слабым из-за затяжного спада на рынке недвижимости и снижения потребления, что приведет к поддержанию высокого уровня бюджетного дефицита в течение одного-двух лет".

Стабильный прогноз по долгосрочному рейтингу отражает мнение S&P GR о том, что Китай предоставит более крупную бюджетную поддержку, чтобы поддержать рост экономики на уровне около 4% в ближайшие два года.

Аналитики агентства прогнозируют рост экономики КНР на 4,4% в год в 2026-2028 гг. По их оценке, среднегодовой подъем ВВП в расчете на душу населения примерно на 4,5% в промежуток до 2028 года приведет к росту этого показателя выше $17 тыс. к концу рассматриваемого периода.

В 2025 году экономика страны увеличилась на 5%, ВВП на душу населения составлял $13,9 тыс.

S&P GR предполагает рост безработицы с 5,1% в прошлом году до 5,2% в 2026-2027 гг. При этом в 2028 году она вернется к 5,1%.

По прогнозу экспертов агентства, потребительские цены в стране в этом году не изменятся, в 2027 и 2028 годах - вырастут на 1,3%. В 2028 году ожидается ускорение инфляции до 1,7%.

Средний курс китайской нацвалюты прогнозируется в районе 6,7 юаня/$1 в этом и следующем годах, 6,6 юаня/$1 в 2028 году.