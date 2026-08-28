Денежная база в России выросла с 14 по 21 августа на 52,6 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 21 августа составил 22414,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 14 августа денежная база в РФ равнялась 22361,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,23%, или на 52,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.