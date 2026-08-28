Поиск

Денежная база в России выросла с 14 по 21 августа на 52,6 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 21 августа составил 22414,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 14 августа денежная база в РФ равнялась 22361,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,23%, или на 52,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

 Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

Подтверждена гибель 15 человек на Амурском ГХК

Есть ли потенциал у "народного капитализма"?

 Есть ли потенциал у "народного капитализма"?

Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

 Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Brent подешевела до $87,35 за баррель

Цены на кукурузу и пшеницу на Чикагской бирже обновили трехлетние максимумы

 Цены на кукурузу и пшеницу на Чикагской бирже обновили трехлетние максимумы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11426 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3586 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов