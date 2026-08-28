На форуме по цифровизации СЭЗ в Таджикистане подписано 12 соглашений на $104,4 млн

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Таджикистане на полях международного инвестиционного форума "Цифровизация свободных экономических зон в контексте стран Евразии" в Гулистоне были подписаны 12 документов о сотрудничестве на общую сумму более 966 млн сомони ($104,4 млн по официальному курсу $1=9,2492 сомони), сообщило Министерство экономического развития и торговли .

Это соглашения о сотрудничестве, меморандумы о взаимопонимании и другие партнерские документы.

Форум организован по инициативе Минэкономразвития и торговли Таджикистана совместно с исполнительным органом государственной власти Согдийской области и Организацией ООН по промышленному развитию (UNIDO).

Основными темами мероприятия стали цифровизация свободных экономических зон (СЭЗ), повышение эффективности их деятельности, интеграция в глобальные цепочки создания стоимости и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

В форуме приняли участие представители государственных органов, СЭЗ Таджикистана и зарубежных стран, международных и финансовых организаций, отечественные и иностранные инвесторы, а также представители производственных, торговых и логистических компаний и разработчики цифровых платформ.

Участники обсудили внедрение цифровых решений в управление СЭЗ, включая предоставление электронных услуг по принципу "единого окна", развитие безналичных платежей, создание онлайн-каталога продукции и совершенствование нормативно-правовой базы.

Особое внимание на форуме уделено роли СЭЗ в привлечении инвестиций, развитии промышленного производства, создании новых рабочих мест и расширении экспортного потенциала страны.

По состоянию на 1 июля 2026 года в пяти СЭЗ Таджикистана зарегистрированы 123 отечественные и иностранные компании. С начала деятельности зон создано 2 196 рабочих мест, привлечено около 2,7 млрд сомони инвестиций, объем произведенной промышленной продукции превысил 4 млрд сомони.

Номенклатура продукции, выпускаемой предприятиями СЭЗ, увеличилась с 18 видов в 2015 году до более 100 видов в 2025 году. Продукция экспортируется в страны Центральной Азии, Германию, Ирак, Турцию, Россию и другие государства.

В ходе форума также состоялось награждение лучших производителей и наиболее активных экспортеров СЭЗ Таджикистана. Они отмечены дипломами и памятными подарками за вклад в развитие производства и экспорта.

Международный инвестиционный форум стал площадкой для обмена опытом в сфере цифровизации СЭЗ, обсуждения перспектив инвестиционного сотрудничества и развития производственной кооперации между странами Евразии.