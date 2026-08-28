Поиск

Девелопер "Самолет" в I полугодии снизил скорр. EBITDA на 27%, получил чистый убыток 22 млрд руб.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в I полугодии 2026 года снизил EBITDA на 40%, до 31,3 млрд рублей, скорректированную EBITDA - на 27%, до 41,8 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка снизилась на 31% и составила 117,4 млрд рублей.

Компания получила чистый убыток 22,3 млрд рублей против прибыли 1,8 млрд рублей годом ранее.

Результаты "Самолета" в пределах прогнозов аналитиков. Они ожидали выручку девелопера за полугодие в диапазоне 115-118 млрд рублей, чистый убыток - 19-25 млрд рублей.

самолет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза г/г

Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

 Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

Национализированный у Митюшова "Салаватнефтемаш" оценен в 2 млрд рублей

ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

 ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

 Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

Подтверждена гибель 15 человек на Амурском ГХК
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11433 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3586 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов