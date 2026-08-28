Девелопер "Самолет" в I полугодии снизил скорр. EBITDA на 27%, получил чистый убыток 22 млрд руб.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в I полугодии 2026 года снизил EBITDA на 40%, до 31,3 млрд рублей, скорректированную EBITDA - на 27%, до 41,8 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка снизилась на 31% и составила 117,4 млрд рублей.

Компания получила чистый убыток 22,3 млрд рублей против прибыли 1,8 млрд рублей годом ранее.

Результаты "Самолета" в пределах прогнозов аналитиков. Они ожидали выручку девелопера за полугодие в диапазоне 115-118 млрд рублей, чистый убыток - 19-25 млрд рублей.