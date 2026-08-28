ЦБ Узбекистана продолжит либерализацию движения капитала

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Центральный банк Узбекистана работает над повышением эффективности инструментов денежно-кредитной политики и развитием инфраструктуры финансовых рынков, заявил Financial Times глава ЦБ Тимур Ишметов.

По его словам, регулятор продолжает укреплять операционную основу банковской системы в рамках преобразований, начатых президентом страны Шавкатом Мирзиёевым около 10 лет назад.

Ишметов отметил, что за последнее время Центральный банк стал более независимым при принятии решений по основной ставке (с 24 марта 2025 года она сохраняется на уровне 14% годовых - ИФ). Он подчеркнул, что регулятор полностью самостоятельно принимает такие решения, а режим курсообразования постепенно перешел к свободному плаванию.

"Мы полностью независимы в этом отношении (по основной ставке - ИФ). И мы не сталкиваемся с какими-либо проблемами, как, вероятно, некоторые центральные банки, которые даже сейчас испытывают давление со стороны правительств. Нам повезло - у нас таких проблем нет", - сказал глава ЦБ.

Основной задачей регулятора Ишметов назвал повышение эффективности собственных инструментов. Он отметил, что механизм трансмиссии денежно-кредитной политики в стране пока работает неравномерно. В частности, структура экономики требует дальнейших реформ, в том числе развития инфраструктуры финансовых рынков.

Одним из направлений работы ЦБ Ишметов назвал дальнейшее развитие финансирования в национальной валюте. По его словам, регулятор активно инвестирует ресурсы и время в развитие соответствующей инфраструктуры.

"Это позволит сделать наши инструменты денежно-кредитной политики более эффективными", - считает председатель ЦБ.

По его словам, Узбекистан готовится к более широкой либерализации операций по счету движения капитала. Параллельно ЦБ постепенно совершенствует валютный режим и денежно-кредитную политику, переходя к режиму инфляционного таргетирования.

"Следующим шагом, конечно, теперь является подготовка к более широкой либерализации счета движения капитала", - сказал Ишметов.

Он отметил, что в этом году Международный валютный фонд переклассифицировал режим курсообразования в Узбекистане на свободно плавающий. По словам главы ЦБ, страна планирует достичь целевого показателя инфляции в 5% в следующем году. Сейчас инфляция составляет 6,5%.

Что касается инфляционных рисков, то глава Центробанка отметил, что внутренние проблемы в значительной степени решены за счет постепенной либерализации цен, включая энергетические тарифы. Основным источником риска остаются внешние шоки - в частности, колебания цен на нефть и продовольствие на фоне глобальных конфликтов.

Он уточнил, что прямого эффекта от конфликта в Персидском заливе пока не наблюдается, однако рост логистических издержек может отразиться на экономике при затягивании конфликта.

Ишметов добавил, что Узбекистан постепенно увеличивает долю заимствований в национальной валюте, чтобы снизить валютные риски, связанные с внешним финансированием. "Мы постепенно движемся к увеличению доли национальной валюты. Конечно, поскольку объем накопленного долга велик, этого может быть не видно, но все больше новых выпусков мы проводим в национальной валюте", - сказал глава ЦБ.

По его словам, интерес инвесторов к вложениям в сумах объясняется стабильностью обменного курса и уверенностью в сохранении низкой инфляции в долгосрочной перспективе. В этом году министерство экономики и финансов привлекало новое финансирование исключительно в национальной валюте.

"Мы не можем сказать, что из-за валютных рисков не следует занимать. Нам нужно просто сосредоточиться на увеличении доли рынка в национальной валюте", - заявил председатель ЦБ.