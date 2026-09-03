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Нефтяники РФ в августе получили по демпферу 197,3 млрд рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в августе составили 197,3 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в августе выплаты исполнены за июль.

В июле аналогичные выплаты - за июнь - составили 113 млрд рублей.

Всего за первые семь месяцев 2026 года нефтяные компании получили 898,9 млрд рублей (с учетом того, что за первые два месяца им пришлось заплатить в казну совокупно 33,8 млрд рублей). Если учитывать январские выплаты, сделанные за декабрь, то общая начисленная нефтяникам сумма по демпферу в 2026 году составляет 915,8 млрд рублей.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

В условиях ухудшения внешней конъюнктуры в начале 2026 года - падения нефтяных котировок и роста дисконта на российские сорта - отечественные НК впервые за пять лет были вынуждены заплатить демпфер в казну: 18,8 млрд рублей - за январь, 15 млрд рублей - за февраль.

Однако уже в следующем месяце на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация кардинально изменилась: мировые цены на нефть из-за дефицита предложения резко выросли, а дисконты на сырье из РФ снизились. Это вернуло демпфер в положительную для нефтяников зону.

Минфин РФ
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