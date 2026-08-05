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Нефтяники в июле получили по демпферу 113 млрд руб., в июне было 210,6 млрд руб.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июле составили 113 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в июле выплаты исполнены за июнь.

В июне аналогичные выплаты - за май - составили 210,6 млрд рублей.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года нефтяные компании получили 701,6 млрд рублей (с учетом того, что за первые два месяца им пришлось заплатить в казну совокупно 33,8 млрд рублей). Если учитывать январские выплаты, сделанные за декабрь, то общая начисленная нефтяникам сумма по демпферу составляет 718,5 млрд рублей.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

На фоне ухудшения внешней конъюнктуры в начале 2026 года - падения нефтяных котировок и роста дисконта на российские сорта - отечественные НК впервые за пять лет были вынуждены заплатить демпфер в казну: 18,8 млрд рублей - за январь, 15 млрд рублей - за февраль.

Однако уже в следующем месяце на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация кардинально изменилась: мировые цены на нефть из-за дефицита предложения резко выросли, а дисконты на сырье из РФ снизились. Это вернуло демпфер в положительную для нефтяников зону.

Минфин РФ
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