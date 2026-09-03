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Сбер отмечает рост стоимости риска по кредитам, но пока прогноз не пересматривает

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость риска по кредитам, в первую очередь корпоративным, в Сбербанке увеличивается, но ситуация пока остается в рамках ожиданий, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"В целом всё в рамках прогноза. Мы видим признаки роста стоимости риска, в том числе в рамках той темы, которую мы обсуждали - кредитования маркетплейсов, пострадавших от атак БПЛА. На следующей неделе мы будем отчитываться по российским стандартам за август. Там этот фактор роста резервов по юридическим лицам найдёт отражение", - сообщил Скворцов "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сказать, что есть какие-то радикальные примеры, которые потребовали бы от нас пересмотра прогноза в целом на второе полугодие и на год, нельзя. Такого нет, всё идёт в рамках наших ожиданий", - добавил он.

Прогноз по стоимости риска Сбербанка на 2026 год составляет менее 1,4%.

Сбербанк Тарас Скворцов
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