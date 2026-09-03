Финдиректор Сбера заявил, что банковская система прошла пик по марже

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста прибыли банковского сектора будут замедляться из-за роста кредитного риска и снижения маржинальности, считает зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Я думаю, что эти два тренда – с одной стороны, рост кредитного риска, с другой, постепенное снижение маржинальности – приведут к тому, что прибыль, которую мы видели в последние месяцы, больше не будет такой высокой. Рост будет замедляться. Может быть, мы даже увидим в целом по банковской системе тренд на прибыль, сопоставимую в абсолютном размере с прибылью, которая была в прошлом году", - сообщил Скворцов "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ.

Он отметил, что у банков разная ситуация. "По себе мы видим, что в целом пока способны расти. Да, наверное, чуть медленнее, но способны расти по прибыли и планируем во втором полугодии этот план реализовывать", - добавил он.

По его словам, рост кредитного риска в корпоративном кредитовании является одним из основных вызовов для сектора в 2026 году. "Всё-таки период высоких ставок длился очень долго, эти проблемы накапливались, и частично сейчас они уже начинают реализовываться в разных отраслях. Это касается и малого бизнеса, и селлеров, которые работают на маркетплейсах, и ряда других отраслей, которые также находятся в зоне внимания", - сказал Скворцов.

Вторым большим вызовом для банков является снижение маржи. "Я думаю, что мы прошли пик по марже в банковской системе и сейчас начнётся тренд на её снижение. Уже по итогам предыдущего решения по ключевой ставке мы видели, что вслед за снижением ключевой ставки банки не снизили ставки по вкладам. Это признак того, что банкам нужна ликвидность, банки ожидают роста кредитования. Если раньше они могли позволить себе отказаться от каких-то дополнительных привлечений в пользу повышения маржинальности, то сейчас тренд другой. Наоборот, идёт хорошая конкуренция за пассивы. Все понимают их важность для того, чтобы ответить на спрос со стороны заёмщиков, который будет во втором полугодии. И это, конечно, влияет на маржинальность отдельных банков и сектора в целом", - пояснил финдиректор Сбербанка.