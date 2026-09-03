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Минсельхоз создаст сеть полигонов для отработки беспилотных технологий в АПК

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует создать сеть полигонов, на которых в реальных производственных условиях будут испытываться и отрабатываться беспилотные и автопилотные технологии в АПК, сообщает ведомство по итогам совещания, которое провела министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Первые предложения по структуре полигонов, составу индустриальных партнеров и методике технико-экономической оценки планируется подготовить в течение месяца. Практическую отработку моделей предполагается начать в 2027 году.

Согласно пресс-релизу, основой этой инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства аграрных вузов. К пилотной работе планируется подключить Тимирязевскую академию, Санкт-Петербургский, Казанский, Ставропольский, Уральский, Омский и Дальневосточный ГАУ, а также Забайкальский филиал Иркутского ГАУ. Это позволит отрабатывать технологии в разных природно-климатических зонах, на различных культурах и с учетом структуры хозяйств в каждом регионе.

"Нам важно не просто подтвердить, что новая машина исправно работает. Нужно посчитать, что она дает сельхозпроизводителю: как меняются затраты на гектар, производительность, расход топлива и срок окупаемости. Причем такая модель должна учитывать климат, культуры, размер хозяйства и особенности конкретной территории. В итоге аграрий должен получить понятный алгоритм - какую технику и технологию применять в его условиях и какой экономический результат это даст", - отметила Лут, процитированная в сообщении.

Машиноиспытательные станции будут отвечать за техническую часть: оценку безопасности, надежности, точности движения, производительности и качества выполнения сельскохозяйственных операций. На базе вузов сформируют междисциплинарные команды с участием агрономов, инженеров, экономистов и специалистов в области цифровизации и искусственного интеллекта. Каждый полигон должен объединить наземную беспилотную технику, агродроны для мониторинга и обработки полей, системы связи и навигации, машинное зрение и цифровые сервисы управления производством.

По итогам планируется создать расчетную модель, которая позволит определить себестоимость отдельных операций и всей технологической цепочки, оценить влияние новых решений на урожайность и подобрать оптимальный комплект техники для конкретного хозяйства.

Предварительно площадка в Северо-Западном федеральном округе будет ориентирована в том числе на мелкоконтурные поля и технологии производства кормовых культур. В Поволжье предполагается учитывать различия между крупными предприятиями и небольшими фермерскими хозяйствами. Ставропольский ГАУ может стать базой для отработки решений с учетом условий юга России и Северного Кавказа. Тимирязевская академия рассматривается как центральная площадка для объединения методик, цифровых разработок и демонстрации результатов.

В дальнейшем сеть может быть поэтапно расширена за счет площадок в других регионах.

Минсельхоз
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