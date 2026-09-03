Airbus выявила дефекты в самолетах A330neo, что замедлило их поставки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Airbus SE выявила дефекты в хвостовой части самолетов A330neo, в связи с этим поставки этих лайнеров клиентам в последние три месяца практически прекратились.

Компании пришлось проводить дополнительные проверки самолетов в процессе производства, что замедлило ежемесячные поставки заказчикам, говорится в заявлении Airbus, направленном в ответ на запрос Bloomberg.

В компании отметили, что причина дефектов установлена, и назвали проблему с качеством "единичным случаем". Поставки A330neo клиентам восстановлены, заявили в компании.

По словам источников агентства, Airbus не поставила ни одного A330neo в июне и в июле и отправила лишь один самолет этой модели в августе - тайваньской Starlux Airlines.

В общей сложности в августе она поставила заказчикам 57 самолетов против 67 в июле.

В этом году Airbus планирует отправить клиентам 870 самолетов.

Акции Airbus теряют в цене 1,2% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 2%.