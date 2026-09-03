Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в I полугодии вырос на 3% до $58,8

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ в первом полугодии 2026 года составил $58,8 млрд против $57,1 млрд за аналогичный период прошлого года (рост на 3%). Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах Восточного энергетического форума.

"Ключевыми отраслями, демонстрирующими прирост в экспорте товаров промышленности, являются химическая продукция - плюс 5,3%, в частности минеральные и химические удобрения - плюс 10,4%, металлургия и драгметаллы - плюс 5%, легкая промышленность - плюс 25%, фармацевтика, парфюмерия, косметика - плюс 11%", - перечислил он.

Алиханов напомнил, что в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в этом году предполагается достичь уровня ННЭ в $155,25 млрд (снижение на 5% относительно 2025 года, когда ННЭ равнялся $163,7 млрд), из них товары отраслей промышленности должны составить $116,95 млрд.