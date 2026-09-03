Новак рассчитывает на продолжение снижения ключевой ставки в РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает на продолжение снижения ключевой ставки в России на фоне сокращения годовой инфляции, что будет стимулировать инвестиционный рост.

"Президент РФ сегодня очень большее внимание уделил ситуации в экономике (в ходе пленарного заседания ВЭФа - ИФ), макроэкономическим показателям. Было сказано, что ключевая ставка снижается, ее высокий уровень, который наблюдался в предыдущие периоды, был связан с подавлением инфляции и уровень инфляции сейчас в годовом выражении снизился примерно до 6,3% (по оценке Минэкономразвития, на 31 августа - ИФ)", - сказал он в интервью ИС "Вести" на площадке Восточного экономического форума.

"Поэтому мы и дальше надеемся, что ключевая ставка будет снижаться", - заявил Новак.

"И по мере этого будут возвращаться инвестиционные стимулы предприятий, частного сектора для того, чтобы обеспечивать рост инвестиций, который будет давать дополнительный инвестиционный рост", - отметил вице-премьер.

"Это процесс (запуск нового инвестиционного цикла - ИФ) такой постепенный, потому что сама по себе макроэкономическая ситуация меняется инерционно и медленно, но сейчас уже происходит этот процесс в связи со снижением ключевой ставки и принятием дополнительных мер по восстановлению инвестиционного цикла", - сказал он.