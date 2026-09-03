Nvidia покупает ИИ-стартап Hugging Face за $12,9 млрд

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU Американский чипмейкер Nvidia Corp. достиг соглашения о покупке ИИ-стартапа Hugging Face за $12,93 млрд, говорится в совместном пресс-релизе.

Это одна из крупнейших сделок в истории Nvidia, самой дорогой компании мира. Ранее о возможной покупке писало издание The Information со ссылкой на источники.

Hugging Face владеет платформой, где размещаются большие языковые модели (LLM) и наборы данных с открытым исходным кодом. Она получила оценку в $4,5 млрд в 2023 году в рамках инвестраунда, участие в котором приняли Salesforce Inc., Google (принадлежит Alphabet Inc.) и Nvidia.

В январе текущего года газета Financial Times сообщала, что Hugging Face отклонила предложение Nvidia об инвестициях в размере $500 млн из расчета оценки всей платформы в $7 млрд. По данным The Information, выручка компании составляет порядка $150 млн в пересчете на год.

Примерно месяц назад ИИ-компания OpenAI сообщила, что ее модели в ходе внутренних проверок в области кибербезопасности обошли механизмы защиты, которые должны были изолировать их от интернета, и получили несанкционированный доступ в том числе к системам Hugging Face.