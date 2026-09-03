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Расширение нефтепровода Казахстан-Китай оценивается в $327 млн

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Расширение участков магистрального нефтепровода Казахстан-Китай оценивается в $327 млн, участники планируют привлечь заемные средства, следует из материалов АО "КазТрансОйл" (КТО).

В числе проектов, реализуемых компанией "КазТрансОйл", запланировано расширение нефтепроводов Кенкияк - Атырау до 15 млн тонн и Кенкияк - Кумколь до 20 млн тонн в год.

"Предварительная стоимость: 327 млн долларов США (176,7 млрд тенге). Источник финансирования: заемные средства", - указано в презентации КТО, продемонстрированной в ходе Дня эмитента на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Срок реализации проекта - 2026-2030 годы. Участники проекта: АО "КазТрансОйл", ТОО "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас" (КТО владеет - 51%, китайская CNPC - 49%), ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (СП КТО - 50% и китайской CNODC - 50%).

В рамках реализации проекта запланировано строительство пяти нефтеперекачивающих станций (НПС).

Участки Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь относятся к системе магистральных нефтепроводов Казахстан - Китай.

Ранее нацкомпания "КазМунайГаз" сообщала, что совместно с китайской CNPC приступают к разработке ТЭО расширения указанных участков.

Магистральный нефтепровод Кенкияк - Кумколь был построен в соответствии с рамочным соглашением между правительствами Казахстана и КНР о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года. Введен в эксплуатацию в 2009 году. Протяженность трубопровода - 794,2 км, проектная мощность - 10 млн тонн нефти в год.

Магистральный нефтепровод Кенкияк - Атырау был запущен в эксплуатацию в 2003 году, проходит через Актюбинскую и Атыраускую области и осуществляет перекачку нефти в режимах аверс и реверс. Он обеспечивает транспортировку нефти в направлении нефтепроводов Узень - Атырау - Самара и КТК, а также поставки западно-казахстанской нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы Шымкента и Павлодара и в экспортных направлениях. Проектная мощность - 6 млн тонн в год.

Казахстан КазТрансОйл КазМунайГаз Китай
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