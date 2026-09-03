Минпромторг ожидает вывода на рынок форвардеров и харвестеров "КАМАЗ" и "ДСТ-Урал" не ранее 2028 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Начало поставок отечественных лесозаготовительных комплексов, включающих форвардерды и харвестеры, производства ПАО "КАМАЗ" и челябинского ООО "ДСТ-УРАЛ" ожидается в 2028-2029 годах, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Эти комплексы дополнят форвардеры и харвестеры ООО "Амкодор-Онего" (предприятие расположено в Карелии, входит в белорусский "Амкодор"), запущенные в производство в прошлом году и проходящие испытания на делянках Segezha Group с октября 2025 года.

"КАМАЗ и "ДСТ-Урал", в свою очередь, разрабатывают линейку форвардеров и харвестеров, ожидаем их выход на рынок в 2028-2029 годах", - рассказал Алиханов в кулуарах Восточного экономического форума.

Кроме того, по словам министра, пермское ООО "Компания Промышленный меридиан" и барнаульское ОО "Завод "Алтайлесмаш" совместно с "Сургутнефтегазом" ведут работу по реинжинирингу валочно-пакетирующей машины для хлыстовой заготовки древесины. "Планируется, что летом следующего года будет выпущен опытный экземпляр машины", - сообщил он.

Алиханов также напомнил, что начиная с осени 2026 года на базе Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в "Уралвагонзавод") ожидается запуск производства отечественной харвестерной головки, которая должна заменить аналогичную импортную, а Архангельское ООО "КМЗ" получает подтверждение статуса российской продукции (в рамках 719-го постановления) в отношении аналогичной разработки.

Вопрос импортозамещения лесозаготовительной техники стал актуальным после введения санкций против РФ в 2022 году и последующего ухода с российского рынка крупнейших иностранных производителей лесозаготовительной техники - John Deer, Ponsse, Kamatsu. Лесопереработчики обращали внимание на то, что ввиду износа оборудования и сложностей с получением запчастей уже в ближайшее время отрасль столкнется с серьезным дефицитом техники. "Анализ состояния рынка лесозаготовительной техники и наличие парка этого оборудования по всем основным арендаторам и другим лесопользователям показывают, что в 2028 году износ составит более 90%", - говорил в частности вице-президент Segezha Group Николай Иванов в октябре прошлого года.