"Газпром нефть" зарегистрировала проект по выпуску биотоплива из переработанного фритюрного масла

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" зарегистрировала в национальном Реестре углеродных единиц топливный климатический проект, он связан с производством биотоплива из переработанного фритюрного масла, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах ВЭФ.

"В рамках этого проекта компания производит экологичное биотопливо из переработанного фритюрного масла и использует его на морском транспорте. Выпуск биотоплива позволит нам произвести более одного млн углеродных единиц и реализовать их на профильном рынке", - сказал он.

Это второй климатический проект "Газпром нефти" на рынке углеродных единиц. Первый она зарегистрировала в середине 2025 года, проект связан с запуском мобильной установки подготовки попутного нефтяного газа (ПНГ) для повышения экологичности добычи.

С сентября 2022 года в России действует Реестр углеродных единиц - информационная система, в которой регистрируются климатические проекты и ведётся учёт углеродных единиц и единиц выполнения квоты выбросов парниковых газов. Для получения единиц компании разрабатывают проекты в сферах низкоуглеродной энергетики, устойчивого сельского хозяйства, лесовосстановления или управления отходами.