Сертификация Ил-114-300 для полетов с грунта запланирована на 2028 год

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сертификация Ил-114-300, способного эксплуатироваться на грунтовых аэродромах, запланирована на 2028 год, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Разработчиком самолета (АО "Ил" - ИФ) уже ведутся работы по расширению условий эксплуатации, включая проведение комплекса испытаний для подтверждения эксплуатации с взлетно-посадочных полос с грунтовым покрытием. Завершение летных испытаний запланировано до конца 2027 года, с получением одобрения главного изменения к сертификату типа в 2028 году", - сказал Алиханов журналистам на ВЭФ-2026.

"В настоящий момент разработан и изготовлен опытный образец щитка защиты от разлета несвязанного грунта из-под колес передней опоры шасси. Планируется отработка опытного образца щитка и проверка его эффективности при эксплуатации самолета на грунтовых взлетно-посадочных полосах", - добавил министр.

Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового регионального самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. В июне этого года он был сертифицирован Росавиацией, что позволяет начать серийное производство. В настоящее время идет работа над снятием ограничений эксплуатации лайнера, в том числе в части температурных условий, заявляли в АО "Ил".

В 2028 году планируется выпустить шесть Ил-114-300, в последующие два года - по девять и в дальнейшем, по консервативным оценкам, выйти на ежегодный выпуск 12 единиц, сообщал управляющий директор "Ила" Даниил Бренерман. Спрос российских авиакомпаний на Ил-114-300 предварительно оценивается до 2035 года в 108-110 единиц, отмечал глава Росавиации Дмитрий Ядров.