ОЗК начала отбор элеваторов для хранения зерна госфонда под предстоящие закупки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), выполняющая функции госагента по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда, по поручению Минсельхоза начала отбор хранителей зерна, которое планируется закупить в ходе предстоящих интервенций.

Как сообщает компания, конкурсные отборы объявлены в 14 регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области).

Срок подачи заявок на участие - до 2 октября 2026 года, срок их рассмотрения - 12 октября 2026 года.

Как сообщалось, объем госзакупок зерна в этом сезоне может составить от 1 млн до 3 млн тонн зерна. Эта мера направлена на поддержку производителей зерна в условиях уменьшения экспортного спроса из-за проблем с логистикой и снижения цен.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные торги в последний раз проводились в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года. Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ). Оператором госфонда зерна является "Объединенная зерновая компания". Она же выполняет и функции агента при проведении интервенций.