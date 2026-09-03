Индекс Мосбиржи поднялся до 2215 пунктов на новостях с ВЭФ и ценах на нефть

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг вырос на фоне новостей с проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума и заявлений выступившего на пленарном заседании президента РФ Владимира Путина, также поддержку рынку оказала высокая цена на нефть (ноябрьский фьючерс на Brent вечером торгуется у $95,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся до 2215 пунктов и обновил максимум за три недели.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2214,76 пункта (+1,4%, максимум сессии - 2222,09 пункта), индекс РТС - 802,99 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составил 86,8872 руб. (-10,91 копейки).

В лидерах роста выступили акции МКПАО "Озон" (+5,9%), ПАО "Группа Позитив" (+3,3%), "НЛМК" (+3,2%), "АЛРОСА" (+3,1%), "Мосэнерго" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), АФК "Система" (+2,3%), "Яндекса" (+2,1%), "Совкомфлота" (+2,1%), "ММК" (+1,8%), "Газпрома" (+1,6%), "ВК" (+1,6%).

Сбербанк (+0,9%) нарастил резервы по долгу Wildberries, ряд крупных логистических объектов которого пострадали от атак БПЛА; ситуация с Ozon, который также стал подвергаться атакам с конца августа, пока не требует дорезервирования, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах ВЭФ.

Ранее глава Сбера Герман Греф также заявил, что банк создаст резервы по кредитам маркетплейсам, причем это не помешает Сберу по итогам 2026 года заработать рекордную прибыль и заплатить рекордные дивиденды на уровне 50%. Всего банковский сектор в текущем году заработает порядка 4 трлн рублей, считает Греф.

Подешевели в четверг акции "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,8% "префы").