Курс рубля к юаню умеренно укрепился на решении Минфина сократить покупку валюты

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль вырос благодаря решению Минфина РФ сократить в сентябре объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,907 руб., что на 7,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 4 сентября на 10,91 копейки, до 86,8872 руб., и уменьшил курс евро на 23,07 копейки, до 100,598 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

"Рубль после позитивного старта к юаню и кратковременной просадки резко подорожал. Затем российская валюта растеряла часть достижений четверга, но вскоре вернулась к дневным вершинам и завершила торги в умеренном плюсе. Поддержку курсу рубля оказала информация, что с учетом потребности Минфина в рамках исполнения им бюджетного правила, Банк России в новом месячном периоде (с 7 сентября по 6 октября) будет ежедневно покупать иностранной валюты в 3 раза меньше, чем в завершающемся. Правда, это произошло из-за сокращения нефтегазовых поступлений госбюджета, что вместе с относительно высоким спросом на инвалюту, в первую очередь со стороны импорта, способно усилить дисбаланс валютного рынка. Поэтому, скорее всего, на краткосрочном горизонте рубль быстро вернется к ослаблению. В результате в ближайшие сессии мы можем увидеть возобновление восходящей динамики пары CNY/RUB с еще одной попыткой закрепиться над уровнем 13 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 55,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 августа по 4 сентября Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 136,17 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 6,5 млрд рублей.

ЦБ РФ в II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 сентября по 6 октября 2026 года сократит покупку валюты до 1,92 млрд рублей (с 7 августа по 4 сентября покупает ее объемом 5,92 млрд рублей в день).

Цель снижения инфляции в РФ достигается, при этом важно не переохладить экономику, ЦБ и правительству в целом удается реализовывать эту задачу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Целью является подавление инфляции, мы не могли допустить никакого гипервсплеска (цен - ИФ), такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3% (по расчетам Минэкономразвития, на 31 августа - ИФ), цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем", - сказал он.

"И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс полтора-два года назад", - заявил президент.

Снижение потребительских цен в РФ с 25 по 31 августа составило 0,01% после роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен, сообщил в среду вечером Росстат. За период с 1 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,08% (точные данные по месячной инфляции в августе Росстат опубликует 11 сентября). С начала года к 31 августа цены выросли на 4,67%.

В августе 2025 года дефляция в РФ была более значительной - 0,4%. Поэтому из данных за 31 день августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 августа ускорилась до 6,32% с 5,98% на конец июля (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 31 августа на уровне 6,32%. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 25 по 31 августа 2026 года цены снизились на 0,01% н/н. На продовольственные товары продолжилось снижение цен (минус 0,08% н/н), в том числе на плодоовощную продукцию (минус 1,72% н/н), на остальные продукты питания динамика цен замедлилась до 0,07% н/н. В секторе непродовольственных товаров цены изменились на 0,23% н/н, в секторе наблюдаемых услуг снижение цен составило 0,10% н/н", - говорится в обзоре министерства.

Цены на нефть держатся в плюсе в четверг, но заметно отошли от внутридневных максимумов.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке, где отмечается обострение после месячной паузы. Во вторник США атаковали около 100 иранских целей, на что Тегеран ответил обстрелами американских объектов в регионе. Конфликт продолжается уже седьмой месяц, и перспективы его завершения остаются туманными.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $95,65 за баррель, что на 0,08% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,26%, до $91,25 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $97,62 за баррель, WTI - до $92,14 за баррель. Скачок цен был спровоцирован заявлением израильского министра обороны Исраэля Каца о том, что при нападении Ирана израильские военные готовы наносить ответные удары по иранским инфраструктурным объектам, в том числе связанным с энергетикой.

Возможное нападение Ирана "снимет все существующие ограничения" с Израиля, отметил Кац.

Эскалация военных действий грозит свести на нет частичное восстановление объемов транспортировки нефти через Ормузский пролив. По данным Kpler, в среду через него прошло лишь шесть танкеров против 11 судов днем ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 3 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 12 базисных пунктов - до 13,96% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в четверг осталась на прежнем уровне - 13,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 базисный пункт и составили 14,28% и 14,83% годовых соответственно.