Выдача займов МФО в II квартале выросла по сравнению с первым на 2%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации (МФО) во втором квартале 2026 года увеличили выдачи займов на 2% - до 490 млрд рублей по сравнению с 482 млрд рублей в первом квартале, говорится в материале ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО".

Регулятор отмечает продолжение охлаждения потребительского сегмента: выдачи займов населению в II квартале сократились на 4% - до 426 млрд рублей из-за начавших действовать с начала 2026 года регуляторных требований. Основное сокращение потребительских выдач произошло за счет МФО, специализирующихся на наиболее дорогих займах с полной стоимостью кредита (ПСК) более 250% годовых.

Совокупный портфель МФО за второй квартал вырос на 1,5% - до 808 млрд рублей. "При этом непросроченная часть задолженности за квартал незначительно снизилась - на 0,3%, а просроченная - выросла на 3,8%. В условиях стагнации портфеля ослаб эффект его размывания новыми выдачами, что дополнительно сказалось на росте доли просроченной задолженности", - отмечает ЦБ.

Доля просроченной свыше 90 дней задолженности (NPL) достигла 41,8% в потребительском сегменте (+1,6 п.п. кв/кв) и 9,4% в сегменте займов для бизнеса (+1,1 п.п. кв/кв).

В потребительском сегменте рост NPL 90+ обусловлен ухудшением качества новых выдач, в бизнес-сегменте - ухудшением качества портфеля коммерческих МФО, в частности, за счет организаций, финансирующих продавцов на маркетплейсах, пояснил ЦБ.

Регулятор отмечает негативную динамику в "молодой" просрочке (на срок 1-90 дней) потребительских и коммерческих займов. Порядка трети выдач потребительских займов I квартала 2026 года вышли на такую просрочку до конца полугодия. "Это создает предпосылку для дальнейшего ухудшения качества розничного портфеля МФО: 58% задолженности, которая на конец I квартала 2026 года была просрочена на срок 1-90 дней, так и не вернулась в график и перешла в более глубокую просрочку", - подчеркивает Банк России.

Доля просрочки на срок 1-90 дней в бизнес-сегменте в II квартале выросла до 6,1%, в основном за счет займов коммерческих МФО предпринимателям из отраслей торговли (преимущественно продавцам на маркетплейсах), строительства, а также транспортировки и хранения.

"В условиях ухудшения качества задолженности МФО также стали менее активно одобрять заявки предпринимателей на получение новых займов: уровень одобрения займов бизнесу снизился на 3 п.п. и достиг 36% в II квартале 2026 года", - подчеркивает Банк России.