Поиск

Выдача займов МФО в II квартале выросла по сравнению с первым на 2%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации (МФО) во втором квартале 2026 года увеличили выдачи займов на 2% - до 490 млрд рублей по сравнению с 482 млрд рублей в первом квартале, говорится в материале ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО".

Регулятор отмечает продолжение охлаждения потребительского сегмента: выдачи займов населению в II квартале сократились на 4% - до 426 млрд рублей из-за начавших действовать с начала 2026 года регуляторных требований. Основное сокращение потребительских выдач произошло за счет МФО, специализирующихся на наиболее дорогих займах с полной стоимостью кредита (ПСК) более 250% годовых.

Совокупный портфель МФО за второй квартал вырос на 1,5% - до 808 млрд рублей. "При этом непросроченная часть задолженности за квартал незначительно снизилась - на 0,3%, а просроченная - выросла на 3,8%. В условиях стагнации портфеля ослаб эффект его размывания новыми выдачами, что дополнительно сказалось на росте доли просроченной задолженности", - отмечает ЦБ.

Доля просроченной свыше 90 дней задолженности (NPL) достигла 41,8% в потребительском сегменте (+1,6 п.п. кв/кв) и 9,4% в сегменте займов для бизнеса (+1,1 п.п. кв/кв).

В потребительском сегменте рост NPL 90+ обусловлен ухудшением качества новых выдач, в бизнес-сегменте - ухудшением качества портфеля коммерческих МФО, в частности, за счет организаций, финансирующих продавцов на маркетплейсах, пояснил ЦБ.

Регулятор отмечает негативную динамику в "молодой" просрочке (на срок 1-90 дней) потребительских и коммерческих займов. Порядка трети выдач потребительских займов I квартала 2026 года вышли на такую просрочку до конца полугодия. "Это создает предпосылку для дальнейшего ухудшения качества розничного портфеля МФО: 58% задолженности, которая на конец I квартала 2026 года была просрочена на срок 1-90 дней, так и не вернулась в график и перешла в более глубокую просрочку", - подчеркивает Банк России.

Доля просрочки на срок 1-90 дней в бизнес-сегменте в II квартале выросла до 6,1%, в основном за счет займов коммерческих МФО предпринимателям из отраслей торговли (преимущественно продавцам на маркетплейсах), строительства, а также транспортировки и хранения.

"В условиях ухудшения качества задолженности МФО также стали менее активно одобрять заявки предпринимателей на получение новых займов: уровень одобрения займов бизнесу снизился на 3 п.п. и достиг 36% в II квартале 2026 года", - подчеркивает Банк России.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Nvidia покупает ИИ-стартап Hugging Face за $12,9 млрд

Airbus выявила дефекты в самолетах A330neo, что замедлило их поставки

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов и обновил максимум с 14 августа

 Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов и обновил максимум с 14 августа

Новак заявил об обеспеченности внутреннего рынка дизтопливом и авиакеросином

Костин считает, что ЦБ РФ продолжит плавно снижать ключевую ставку

 Костин считает, что ЦБ РФ продолжит плавно снижать ключевую ставку

Сбер нарастил резервы по долгу Wildberries, по Ozon пока необходимости нет

 Сбер нарастил резервы по долгу Wildberries, по Ozon пока необходимости нет

Путин заявил, что инвестиции в защиту НПЗ измеряются десятками миллиардов рублей

Минфин РФ с 7 сентября уменьшит покупку валюты/золота до 2,5 млрд руб. в день

НМГ купила контрольный пакет ИД "Комсомольская правда"

 НМГ купила контрольный пакет ИД "Комсомольская правда"

Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

 Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11539 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3647 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов