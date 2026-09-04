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Греф отметил проблемы в некоторых секторах на фоне адаптации крупного бизнеса к реалиям

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Крупный российский бизнес смог адаптироваться к новым экономическим условиям, в том числе к высоким ставкам, но в ряде секторов наблюдаются проблемы – растет неплатежеспособность, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Крупный бизнес адаптировался к этим условиям. Компании резко сократили свои издержки, привлечение капитала, стараются максимально выгасить долги. И это хорошая новость. Хотя в целом ряде секторов есть проблемы. Мы видим сейчас такую волну неплатёжеспособности в разных секторах и банкротство компаний, но в целом еще раз повторяю, бизнес сумел адаптироваться", - сообщил Греф в интервью ИС "Вести" в рамках ВЭФ.

По его словам, негативным моментом является уменьшение компаниями издержек за счет сокращения инвестиционных программ.

"Они, конечно, практически полностью свернули инвестиционные программы. Почему мы высказываем опасения? Потому что мы видим, что такой способ кредитования, как проектное финансирование – инвестиции в развитие компаний – практически стало экзотическим. С точки зрения будущего экономики – это тревожные сигналы. Мы видим падение инвестиций в этом году и, конечно, мы обязательно увидим отражение этого процесса в темпах экономического роста в последующие годы", - отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что для поддержки бизнеса нужно снижать реальные ставки.

Сбербанк ожидает, что ключевая ставка продолжит снижаться темпом 25-50 базисных пунктов. На конец 2026 года банк ждет ставку ЦБ на уровне 13-13,5%, на конец 2027 года – 11-11,5%, добавил Греф.

Сбербанк Герман Греф
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