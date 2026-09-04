ФАС сообщила об ограничении роста цен на АЗС не выше инфляции в рамках соглашений с 12 компаниями

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Топливные соглашения подписаны с 12 нефтяными компаниями, договоренности предполагают ограничение роста цен на заправках не выше инфляции, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов.

"Соглашения подписаны с 12 нефтяными компаниями. В рамках соглашений компании взяли на себя обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок и ограничению роста цен на него на АЗС на уровень не выше инфляции", - сказал он.

Как сообщалось, в конце апреля правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов: соответствующие документы Минэнерго и ФАС должны были подписать с нефтяными компаниями.

В перечень НК, с которыми профильные ведомства должны заключить соглашения, вошли "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК". Каждая из перечисленных владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн тонн в год.