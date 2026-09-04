Поиск

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с середины июля из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве торгуются по $95,51 за баррель, что на 1 цент ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они снизились на $0,11 (0,12%) до $95,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,23 (0,25%) до $91,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,29 (0,32%) до $91,30 за баррель.

С начала недели Brent прибавила около 7,6%, WTI - более 10%. На этой неделе США вновь нанесли удары по Ирану, в результате которых погибли десятки человек, пишет Reuters. Война на Ближнем Востоке продолжается уже седьмой месяц.

Накануне израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что в случае нападения Ирана израильские военные готовы наносить ответные удары по иранским инфраструктурным объектам, в том числе связанным с энергетикой. Возможное нападение Ирана "снимет все существующие ограничения" с Израиля, отметил Кац.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон оставляет за собой возможность использовать любые имеющиеся методы для урегулирования конфликта с Тегераном, включая "экономическое давление, военное давление, дипломатическое давление, скрытое давление".

Аналитики ANZ повысили краткосрочный прогноз для Brent до $95 за баррель из-за рисков, связанных с ближневосточным конфликтом.

"Рынок вступает в сложную фазу адаптации. Повышенные запасы помогли смягчить кризис предложения на первых порах, а теперь задача состоит в сохранении баланса на рынке по мере сокращения резервов", - написали они.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,85%

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

 Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

 Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

 Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

 Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

Трамп пока не думал, звать ли Путина на саммит G20

Франция пережила самое жаркое лето за последние 126 лет

Что произошло за день: четверг, 3 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11547 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3650 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов