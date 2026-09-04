Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с середины июля из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве торгуются по $95,51 за баррель, что на 1 цент ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они снизились на $0,11 (0,12%) до $95,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,23 (0,25%) до $91,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,29 (0,32%) до $91,30 за баррель.

С начала недели Brent прибавила около 7,6%, WTI - более 10%. На этой неделе США вновь нанесли удары по Ирану, в результате которых погибли десятки человек, пишет Reuters. Война на Ближнем Востоке продолжается уже седьмой месяц.

Накануне израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что в случае нападения Ирана израильские военные готовы наносить ответные удары по иранским инфраструктурным объектам, в том числе связанным с энергетикой. Возможное нападение Ирана "снимет все существующие ограничения" с Израиля, отметил Кац.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон оставляет за собой возможность использовать любые имеющиеся методы для урегулирования конфликта с Тегераном, включая "экономическое давление, военное давление, дипломатическое давление, скрытое давление".

Аналитики ANZ повысили краткосрочный прогноз для Brent до $95 за баррель из-за рисков, связанных с ближневосточным конфликтом.

"Рынок вступает в сложную фазу адаптации. Повышенные запасы помогли смягчить кризис предложения на первых порах, а теперь задача состоит в сохранении баланса на рынке по мере сокращения резервов", - написали они.