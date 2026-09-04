Около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей подписали участники ВЭФ в Приморье

В форуме приняли участие представители 78 стран

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 7 тыс. человек приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), подписано около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей, подвел предварительные итоги зампред правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"В форуме за три дня приняли участие более 7 тыс. человек из 78 стран мира. По количеству людей - это примерно такая же цифра, как в прошлом году. Самые многочисленные делегации: Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Республика Корея, Индия, Мьянма", - уточнил Трутнев, чьи слова цитирует пресс-служба Минвостока.

Итогом трехдневной работы участников форума стало подписание 285 соглашений на общую сумму 6 трлн 660 млрд рублей. Наиболее значимым, по оценке Трутнева, стало создание международного транспортного коридора Мохэ-Найба в Якутии, формирование инвестиционного механизма реализации комплексного проекта развития Арктики и трансарктического транспортного коридора и другие.

"Это большие объемы работ. Это большой объем финансирования. Эти проекты скажутся на всем развитии Дальнего Востока", - подчеркнул зампред.

По подсчетам организаторов, в форуме приняли участие 2,4 тыс. представителей российского и иностранного бизнеса из более 1 тыс. компаний, 15 глав дипломатического корпуса, девять министров РФ, 10 руководителей федеральных служб и агентств, 13 глав субъектов России. На ВЭФ состоялось более 150 деловых мероприятий с участием свыше1 тыс. выступающих. Были проведены 1,2 тыс. бизнес-переговоров по проектам развития ДФО.

Под руководством президента России запущены в работу девять новых предприятий в разных регионах Дальнего Востока.

"Совет Безопасности РФ рассмотрел и согласовал Стратегию развития Арктической зоны до 2050 года. На ВЭФ сейчас много обсуждался Трансарктический транспортный коридор. Можно сказать, что состоялась сшивка Дальнего Востока и Арктики в единый геостратегический макрорегион России с площадью более половины территории страны", - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Кроме того, во Владивостоке проведены бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Монголии и стран АСЕАН. В рамках ВЭФ прошел четвертый международный форум "День сокола", форум креативных индустрий, форум МСП.

ВЭФ проводится с 2015 года. Организатор - Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ.