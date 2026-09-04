Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил сессию в четверг уверенным ростом на фоне ослабления опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) будет активно повышать базовую ставку.

Этому способствовали, в частности, заявления члена совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера. Выступая в четверг на организованном Reuters мероприятии, он заявил, что при принятии решения относительно ставки на сентябрьском заседании будет "в значительной степени" ориентироваться на данные по инфляции в США за август.

"Если мы увидим дальнейший прогресс в движении инфляции к нашей цели в 2%, я буду готов поддержать сохранение ставки на текущем уровне", - сказал Уоллер.

Оценка трейдерами вероятности ужесточения политики американского центробанка на сентябрьском заседании снизилась после его заявлений, доходности US Treasuries опустились. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее повышения в сентябре теперь оценивается рынком в 50,4% против более 63% днем ранее.

Трейдеры ждут публикации в пятницу отчета о состоянии рынка труда США за август, который может также изменить их прогнозы для ставки.

Данные Министерства труда США, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 206 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 204 тыс., а не 203 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали повышения до 205 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Лидерами роста в Dow Jones в четверг стали акции Goldman Sachs Group Inc. (+3,3%), Salesforce Inc. (+2,9%), Microsoft Corp. (+2,7%).

Рыночная стоимость Nvidia Corp. увеличилась на 1,8% на сообщении, что компания покупает платформу-репозиторий ИИ-моделей Hugging Face за $12,9 млрд.

Бумаги Snowflake подскочили в цене на 16,6% благодаря сильной квартальной отчетности поставщика услуг облачного хранения данных. Компания также повысила годовой прогноз выручки.

Котировки акций других представителей этого сектора также уверенно выросли, в том числе Datadog - на 2,6%, ServiceNow - на 6,5%.

Капитализация Broadcom Inc. опустилась на 2,7%. Результаты производителя полупроводниковой продукции за третий финквартал оказались сильнее ожиданий рынка, однако прогноз на четвертый финквартал разочаровал инвесторов.

Бумаги Tyson Foods подешевели на 7,3% после того, как производитель продуктов питания ухудшил прогноз финансовых показателей на текущий фингод.

Стоимость акций другого производителя продуктов - Campbell's Co. - упала на 7%. Компания зафиксировала чистый убыток в прошедшем квартале, а его выручка уменьшилась на 8%, не оправдав прогнозов рынка. Кроме того, Campbell's объявила о снижении квартальных дивидендов на 36%.

Цена бумаг Victoria's Secret & Co. рухнула на 13,2%, несмотря на увеличение компанией чистой прибыли и выручки, а также улучшение годовых прогнозов. Выручка Victoria's Secret во втором финквартале оказалась немного слабее ожиданий аналитиков.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 1,18% - до 53686,11 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,06% - до 7747,71 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 1,4%, составив 26584,06 пункта.