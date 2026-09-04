Экспорт продукции АПК из России в Китай за семь месяцев вырос в 1,4 раза

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле этого года экспортировала в Китай продукции АПК на $5,7 млрд, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил советник руководителя федерального центра "Агроэкспорт" Александр Якуба на российско-китайском форуме в Хабаровске в пятницу.

"Это подтверждает высокий спрос на российскую сельхозпродукцию на китайском рынке", - отметил он.

По его словам, поставки мороженой рыбы выросли в 1,8 раза, рапсового масла - на 20%, соевых бобов - в 3,1 раза, ракообразных - на 23%, гороха - почти в полтора раза, подсолнечного масла - в 1,6 раза, свинины и субпродуктов - на 30%.

Как заявил Якуба, почти половина российского аграрного экспорта в Китай приходится на регионы Дальнего Востока. В 2025 году на их долю пришлось 42% от всех российских поставок. "Понятно, что основу этих поставок составляет рыбная продукция - ее доля составила 77% от общего объема дальневосточного экспорта в Китай в 2025 году", - сказал он.

При этом Якуба подчеркнул, что дальневосточные регионы активно наращивают экспорт в направлении Китая. К примеру, Хабаровский край по сравнению с 2021 годом увеличил его в два раза, Камчатка - в 4,2 раза, Сахалинская область - в 4 раза, Приморский край - в 1,7 раза, Амурская область - почти в 1,7 раза.

Как заявил представитель "Агроэкспорта", важную роль в поддержке российского аграрного экспорта играют представители Минсельхоза РФ за рубежом. Сейчас они работают в 40 странах мира, охватывая практически все приоритетные для РФ страны-импортеры. Причем в Китае их больше всего - четыре представителя.

Якуба напомнил, что в 2025 году товарооборот продукции АПК между РФ и Китаем превысил $11 млрд. В частности, российский экспорт в Китай достиг $7,7 млрд. Основу поставок составили рыба и морепродукты - 39%, растительные масла - 28%, зерновые и зернобобовые культуры - 10%, масличные - 9,7%, мясо - 8,9%, готовая продукция - 2,8%.

Российский экспорт в Китай в значительной степени диверсифицирован, подчеркнул Якуба.