ЦБ РФ впервые за несколько лет зафиксировал заметный рост количества банкоматов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ впервые за несколько лет зафиксировал заметный рост количества банкоматов, говорится в обзоре регулятора за II квартал 2026 года, посвященном развитию национальной платежной системы.

Как отмечает ЦБ, в II квартале во всех федеральных округах банки наращивали парк банкоматов. При этом доля снятия наличных с использованием платежных карт в общем количестве операций клиентов остается на прежнем уровне (1% по количеству и 10% по объему). Это свидетельствует о техническом переоснащении платежной инфраструктуры: банкоматы все чаще используются для совершения безналичных операций, говорится в документе.

Учитывая запрос со стороны клиентов на разные способы оплаты, банки продолжали развивать инфраструктуру для приема платежей: на конец II квартала она включала 132,9 тыс. банкоматов и 5,4 млн POS-терминалов. По сравнению с I кварталом количество банкоматов выросло на 1,9%, а POS-терминалов - на 0,2% (в I квартале по сравнению с IV кварталом 2025 года количество банкоматов сократилось на 1,2%, а POS-терминалов - увеличилось на 0,7%).

В региональном разрезе лидерами по количеству банкоматов и POS-терминалов на 1 тыс. жителей являлись ЦФО и СЗФО, наиболее низкая обеспеченность платежной инфраструктурой отмечалась в СКФО.

В II квартале по сравнению с прошлым кварталом количество банкоматов росло во всех федеральных округах и сильнее всего в СКФО (на 3,7%), а POS-терминалов - только в ЮФО (+1,6%), ЦФО (+1,1%) и СКФО (+0,03%). Наибольшее сокращение POS-терминалов (на 2%) наблюдалось в СЗФО.