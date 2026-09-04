Доля безналичных платежей снизилась до 88,4% из-за спроса граждан на наличные

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доля безналичных операций в розничном обороте во II квартале 2026 года снизилась на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 88,4% - из-за роста оплаты наличными, говорится в материале ЦБ РФ о развитии национальной платежной системы.

"На фоне повышения спроса на наличные деньги их доля в денежной массе увеличилась. В связи с этим доля безналичных платежей в розничном обороте незначительно снизилась. Граждане больше, чем в предыдущем квартале, стали использовать наличные. При этом количество и объем безналичных платежей также росли, но меньшими темпами", - отмечает ЦБ.

"Банк России продолжит мониторинг платежного поведения во взаимодействии с участниками платежного рынка", - заявил регулятор.

Там подчеркивают, что граждане продолжали активно пользоваться безналичными способами оплаты покупок и услуг. Многие предпочитают альтернативные картам варианты: их доля в общем объеме безналичных платежей во II квартале выросла на 0,2 п.п. - до 15,1%. Наиболее заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии: с их помощью за квартал было совершено 1,1 млрд покупок на 1,7 трлн рублей (больше на 18% по количеству и на 13% по объему, чем за прошлый квартал). Набирает популярность оплата через Bluetooth: за II квартал граждане совершили 86 млн таких операций на сумму 64 млрд рублей (количество операций выросло на 30%, а объем - на 17%).

Доля операций по снятию наличных денег сохраняется на уровне 1% по количеству и 10% по объему. Они выросли на 15% по количеству и на 20% по объему по сравнению с I кварталом 2026 года, отмечает ЦБ.

В целом за II квартал клиенты банков (граждане и компании) совершили 32,1 млрд операций на 491,5 трлн рублей (по сравнению с I кварталом рост составил 9,9% по количеству и 12,8% по объему операций).