Поиск

Доля безналичных платежей снизилась до 88,4% из-за спроса граждан на наличные

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доля безналичных операций в розничном обороте во II квартале 2026 года снизилась на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 88,4% - из-за роста оплаты наличными, говорится в материале ЦБ РФ о развитии национальной платежной системы.

"На фоне повышения спроса на наличные деньги их доля в денежной массе увеличилась. В связи с этим доля безналичных платежей в розничном обороте незначительно снизилась. Граждане больше, чем в предыдущем квартале, стали использовать наличные. При этом количество и объем безналичных платежей также росли, но меньшими темпами", - отмечает ЦБ.

"Банк России продолжит мониторинг платежного поведения во взаимодействии с участниками платежного рынка", - заявил регулятор.

Там подчеркивают, что граждане продолжали активно пользоваться безналичными способами оплаты покупок и услуг. Многие предпочитают альтернативные картам варианты: их доля в общем объеме безналичных платежей во II квартале выросла на 0,2 п.п. - до 15,1%. Наиболее заметно увеличилось использование QR-кодов и биометрии: с их помощью за квартал было совершено 1,1 млрд покупок на 1,7 трлн рублей (больше на 18% по количеству и на 13% по объему, чем за прошлый квартал). Набирает популярность оплата через Bluetooth: за II квартал граждане совершили 86 млн таких операций на сумму 64 млрд рублей (количество операций выросло на 30%, а объем - на 17%).

Доля операций по снятию наличных денег сохраняется на уровне 1% по количеству и 10% по объему. Они выросли на 15% по количеству и на 20% по объему по сравнению с I кварталом 2026 года, отмечает ЦБ.

В целом за II квартал клиенты банков (граждане и компании) совершили 32,1 млрд операций на 491,5 трлн рублей (по сравнению с I кварталом рост составил 9,9% по количеству и 12,8% по объему операций).

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 году из-за переноса ремонта на Тенгизе

Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров

ФАС сообщила об ограничении роста цен на АЗС не выше инфляции в рамках соглашений с 12 компаниями

 ФАС сообщила об ограничении роста цен на АЗС не выше инфляции в рамках соглашений с 12 компаниями

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,85%

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей подписали участники ВЭФ в Приморье

 Около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей подписали участники ВЭФ в Приморье

Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

 Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

Новак в понедельник проведёт заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

 Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

 Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11547 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов