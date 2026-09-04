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"Аэрофлот" начал закупать керосин марки JET А-1

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" начал закупать для заправки самолетов широко используемый в мире керосин марки JET А-1, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Пока еще нет (не в больших объемах - ИФ), но есть тенденция к увеличению. Он полностью сертифицирован, поэтому мы его используем", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ-2026.

"Мы работаем с теми поставщиками, с которыми работали раньше", - добавил он.

По данным нескольких источников "Интерфакса", JET A-1 в настоящее время предлагается как минимум в петербургском аэропорту "Пулково". Заправка этим топливом доступна там с середины лета, его стоимость не отличается от привычного для российских эксплуатантов РТ и ТС-1.

Правительство РФ с 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Ограничения будут действовать пять месяцев – до 30 ноября. Цель принятого решения – "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", отмечали в пресс-службе кабмина. В Минтрансе при этом неоднократно заявляли об отсутствии в стране дефицита авиакеросина.

Расходы "Аэрофлота" на топливо за I полугодие выросли на 13% г/г и составили 162,6 млрд руб., сообщалось в отчетности группы по МСФО. Средняя стоимость тонны авиакеросина увеличилась на 8,4% – на фоне роста расходов на него во II квартале на 24,5%. Топливный демпфер, учитываемый в составе прочих доходов/расходов, помог сгладить эффект роста цены керосина, отмечали в компании.

Аэрофлот
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