Прием заявок на повторные торги по продаже "Вектор Рейла" вновь продлен - до 15 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Прием заявок на повторные торги по продаже 100% одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов - АО "Вектор Рейл" - вновь продлен.

Согласно данным на портале "ГИС Торги", заявки по "Вектор Рейлу" принимаются до 15 сентября, датой проведения торгов установлено 17 сентября.

Как сообщалось, прием заявок на данные торги был открыт с 10 июля и должен был завершиться 4 августа, а торги - 10 августа, затем прием заявок был продлен до 1 сентября, а подведение итогов торгов перенесено на 4 сентября.

Стартовая цена имущества составляет 20,3 млрд руб., шаг аукциона - 1%, или 203,5 млн руб.

Первый конкурс по продаже "Вектор Рейла" должен был пройти 13 апреля, однако, по данным портала "ГИС Торги", заявок на него не поступило (принимались до 7 апреля). Повторный аукцион, назначенный на 13 мая, также был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Третьи торги, назначенные на 9 июля на площадке АО "Российский аукционный дом", были отменены организатором.

Компания "Вектор Рейл" основана в 2004 г., занимается оперативным лизингом грузовых вагонов в России. Парк компании по данным на середину 2020 г. насчитывал около 40 тыс. вагонов для грузоперевозок в металлургической, угледобывающей, химической, деревообрабатывающей, нефтяной и газовой отраслях. Размер уставного капитала компании составляет 13 млн 253 тыс. 345,5 руб.

В конце апреля прошлого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ акций "Вектор Рейла" и "дочек", включая ж/д оператора "СГ-Транс". Ответчиками выступали бизнесмен Алексей Тайчер, экс-замглавы ОАО "РЖД" Салман Бабаев и его сыновья, а также принадлежавшая им "Вектор Рейл". Еще одним ответчиком являлось созданное в 2010 г. в Свердловской области и принадлежащее РЖД АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК).

По данным Генпрокуратуры, Бабаев и Тайчер вывели в свою пользу из структур РЖД не менее 30,1 млрд руб., на которые приобрели высоколиквидные активы, оформив их на родственников и подконтрольных им лиц. Именно эту сумму взыскал суд с ответчиков (кроме ФГК), обратив ее в доход государства.

С 12 августа 2025 г. акции "Вектор Рейла" находятся в собственности РФ в лице Росимущества.