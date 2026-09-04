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Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 г. из-за переноса ремонта на Тенгизе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Нефтедобыча в Казахстане в 2027 году будет снижена из-за переноса сроков ремонта на крупнейшем месторождении Тенгиз с текущего года на следующий год, сообщил глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов.

"В 2027 году усиление фискального стимулирования будет частично нивелировано более слабой динамикой нефтедобычи из-за переноса ремонта ТШО с 2026 на 2027 год", - сказал Сулейменов на брифинге Нацбанка в пятницу в Астане.

Как сообщалось, помимо Тенгиза в Казахстане также был перенесен ремонт на месторождении Кашаган с 2026 года на 2027 год.

Ранее глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что республика скорректирует в сторону снижения план по добыче нефти на 2026 год - с 98 млн тонн до 96 млн тонн.

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Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 году из-за переноса ремонта на Тенгизе

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