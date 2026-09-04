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"Аэрофлот" рассчитывает на страховое урегулирование до конца года по четырем самолетам

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сохраняет планы страхового урегулирования по оставшимся "неочищенными" от двойной регистрации шести самолетам, до конца года процесс может быть завершен по четырем из них, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"У нас в активной работе шесть самолетов: четыре наши (авиакомпании "Аэрофлот" - ИФ), два – "Победы". По четырем видим возможность, до конца года можем закрыть эти сделки. По двум "Победы" – вероятнее всего 2027 год", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ-2026.

"Это связано и со сложностями международного законодательства, и с получением разрешений компании на совершение таких сделок", - пояснил он. Стоимость сделок по всем шести бортам Александровский ранее оценивал в $100 млн.

Отвечая на вопрос, интересны ли "Аэрофлоту" два Boeing 737-800 авиакомпании "ИжАвиа", сертификат эксплуатанта которой был аннулирован Росавиацией в июле, глава "Аэрофлота" сказал: "Безусловно. Но никаких активных обсуждений пока нет. Если компания подойдет к стадии реализации этих воздушных судов, мы в этом, безусловно, поучаствуем".

Санкции, введенные западными странами после начала конфликта на Украине, предусматривают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. С 2023 года российские авиакомпании практикуют так называемое страховое урегулирование отношений с иностранными лессорами по тем самолетам, которые были поставлены им еще до санкций. В результате таких сделок требования старых лессоров в отношении авиатехники прекращаются, а ее новым собственником становится подведомственная Росавиации "НЛК-Финанс": с ней авиакомпании заключают новые договоры лизинга по тем же самолетам. Схема позволяет "очистить" авиатехнику от иностранной регистрации и использовать ее на зарубежных рейсах без риска ареста.

Для проведения таких сделок по 162 лайнерам в 2023 году из Фонда национального благосостояния было выделено почти 297 млрд руб. Деньги были израсходованы на сделки по самолетам "Аэрофлота" (101 единица), S7 (45), "Уральских авиалиний" (19), "Авроры" (5). В дальнейшем "Аэрофлот" сообщал о сделках, которые проводились уже за счет собственных средств группы.

Аэрофлот
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