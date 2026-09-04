"Т Плюс" рассматривает строительство или покупку генерации на Дальнем Востоке для диверсификации активов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" рассматривает выход на рынок Дальнего Востока в качестве одного из сценариев развития компании, рассказал журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах ВЭФ-2026.

"Мы рассматриваем строительство тепловой станции для производства электроэнергии и мощности, в частности, в Приморье и Хабаровском крае, а также в Якутии. Мне кажется это интересным в части диверсификации наших активов", - сказал Сниккарс.

"Т Плюс" рассматривает строительство тепловой станции именно для производства электроэнергии, учитывая, что сейчас на неё большой спрос, и он гарантирован растущими прогнозами по развитию промышленности и в целом энергопотреблению в ДФО, подчеркнул топ-менеджер.

"Поэтому мы предложим эту идею совету директоров и акционерам. Если такая стратегия будет утверждена, начнём проектную проработку и будем искать деньги", - заявил он.

По словам Сниккарса, вопрос финансирования таких проектов стоит достаточно остро с учётом мер поддержки, которые сейчас есть.

"Строительство генерации с нуля - это длинный инвестиционный проект, рискованный в части ресурсов, земли, газа. Нужно рассмотреть разные варианты, в том числе угольные станции, приобретение активов, строительство новых", - поделился глава "Т Плюс".

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электро- и теплогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

"Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. Под управлением компании находятся 52 электростанции и более 500 котельных.