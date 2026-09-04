Поиск

"Т Плюс" рассматривает строительство или покупку генерации на Дальнем Востоке для диверсификации активов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" рассматривает выход на рынок Дальнего Востока в качестве одного из сценариев развития компании, рассказал журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах ВЭФ-2026.

"Мы рассматриваем строительство тепловой станции для производства электроэнергии и мощности, в частности, в Приморье и Хабаровском крае, а также в Якутии. Мне кажется это интересным в части диверсификации наших активов", - сказал Сниккарс.

"Т Плюс" рассматривает строительство тепловой станции именно для производства электроэнергии, учитывая, что сейчас на неё большой спрос, и он гарантирован растущими прогнозами по развитию промышленности и в целом энергопотреблению в ДФО, подчеркнул топ-менеджер.

"Поэтому мы предложим эту идею совету директоров и акционерам. Если такая стратегия будет утверждена, начнём проектную проработку и будем искать деньги", - заявил он.

По словам Сниккарса, вопрос финансирования таких проектов стоит достаточно остро с учётом мер поддержки, которые сейчас есть.

"Строительство генерации с нуля - это длинный инвестиционный проект, рискованный в части ресурсов, земли, газа. Нужно рассмотреть разные варианты, в том числе угольные станции, приобретение активов, строительство новых", - поделился глава "Т Плюс".

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электро- и теплогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

"Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. Под управлением компании находятся 52 электростанции и более 500 котельных.

Т Плюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" фиксирует усиление конкуренции с наземным транспортом на фоне "Ковров"

 "Аэрофлот" фиксирует усиление конкуренции с наземным транспортом на фоне "Ковров"

Мировые цены на зерно в августе достигли максимума с мая 2024 года

Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 году из-за переноса ремонта на Тенгизе

Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров

ФАС сообщила об ограничении роста цен на АЗС не выше инфляции в рамках соглашений с 12 компаниями

 ФАС сообщила об ограничении роста цен на АЗС не выше инфляции в рамках соглашений с 12 компаниями

Запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 65,85%

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей подписали участники ВЭФ в Приморье

 Около 300 соглашений почти на 6,7 трлн рублей подписали участники ВЭФ в Приморье

Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

 Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

Новак в понедельник проведёт заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11549 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов