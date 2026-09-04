Число операций по картам во II кв. увеличилось на 12% квартал к кварталу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Количество операций по картам во втором квартале 2026 года достигло 17,4 млрд, что на 12% выше показателя предыдущего квартала, говорится в материалах ЦБ о развитии национальной платежной системы.

Объем операций по картам во II кв. увеличился на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, до 36,3 трлн руб. Такая динамика в основном обусловлена сезонностью, отмечает регулятор.

Оплата товаров и услуг в структуре операций занимает 38% по сумме, что чуть ниже 39% в I квартале. Переводы составили 7% в общем количестве и 33% в общем объеме карточных операций (в I квартале - 8 и 35% соответственно). Переводы между держателям карт становятся менее популярными, так как люди отдают предпочтение более удобному и выгодному способу - Системе быстрых платежей (СБП) или онлайн-банкингу, говорится в материале ЦБ.

Количество операций через СБП во втором квартале увеличилось на 9% кв./кв., до 5,1 млрд операций. Их объем вырос на 13% за квартал, до 29,9 трлн руб.

Большую часть операций через СБП составляют переводы денежных средств между физическими лицами (C2С) - 68% от общего количества и 88% от общего объема. В II квартале 2026 года было совершено 3,5 млрд таких переводов на сумму 26,5 трлн рублей. Количество переводов за квартал выросло на 8%, а объем - на 14%.

Значительную долю (30% по количеству и 9% по объему) в СБП занимают операции по оплате товаров и услуг (С2В). В II квартале 2026 года было совершено 1,5 млрд покупок на сумму 2,7 трлн рублей. Их количество и сумма увеличились по сравнению с І кварталом на 12% как по количеству, так и по объему.

Количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через СБП, достигло 3,3 млн единиц. Количество МСП в СБП возросло до 2,6 млн единиц, что составляет 36% от общего числа МСП.

Платежи в бюджет (C2G) через СБП составили 2,3 млн операций на сумму 8,7 млрд рублей. Они увеличились на 65% по количеству и на 53% по объему по сравнению с прошлым кварталом. Высокие темпы роста свидетельствуют об активном развитии данного сценария.