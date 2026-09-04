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Запасы газа в российских хранилищах достигли 90%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах России достиг 90%, сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Тем временем уровень запасов в ПХГ Европы составляет лишь 65,85%, сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 17 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

"Мы ведем работу по развитию подземных хранилищ. И в этом году "Газпром" выведет оперативный резерв газа в подземных хранилищах на уровень 73,296 млрд куб. м. И это будет новым историческим рекордом для газовой отрасли России. Сейчас российские подземки наполнены уже на 90% от целевого объема. К началу отопительного сезона, как всегда у нас принято, они, конечно же, будут полные", - заверил газовик.

"Наши с вами российские потребители; потребители, которые работают от подземных хранилищ зоны ЕСГ (здесь я хочу отметить наших белорусских друзей) могут себя предстоящей зимой чувствовать абсолютно уверенно, им не страшны никакие морозы. А наши зарубежные партнеры тоже чувствуют себя уверенно - те зарубежные партнеры, которые работают с российским газом", - добавил Миллер.

Газпром газ РФ
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