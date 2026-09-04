Частные инвесторы увеличили вложения в акции на Мосбирже в августе в 3,6 раза г/г

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вложения частных инвесторов в акции на "Московской бирже" в августе 2026 года составили 30,5 млрд рублей, что в 3,6 раза больше, чем в августе 2025 года, говорится в сообщении площадки.

Инвестиции физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи в августе составили 212,5 млрд рублей. Приток средств в облигации достиг 151,6 млрд рублей, в паевые инвестиционные фонды - 30,4 млрд рублей.

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам августа выросло на 278,1 тыс. до 42,5 млн. Число открытых счетов увеличилось до 81,4 млн с 80,8 млн по итогам июля.

В августе сделки на Мосбирже заключали более 3 млн человек, из них более 349,7 тыс. - квалифицированные инвесторы.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 64,2%, облигациями - 15,2%, на срочном рынке - 48,9%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам августа составило 6,4 млн (+57,7 тыс. за месяц). Торговый оборот по ним составил 292,3 млрд рублей. В структуре оборота 52% - сделки с акциями, 25% - с облигациями, 23% - с паями.

Наиболее популярными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,7% и 7,2% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (13,3%), "Газпрома" (11,6%), ВТБ (7,2%), "Т-Технологий" (7,1%), "Яндекса" (6%), "Норникеля" (5,4%), "НОВАТЭКа" (5,3%), "Роснефти" (5,2%).

В портфеле БПИФ частного инвестора 86,7% занимают фонды денежного рынка - LQDT (44,6%), AKMM (18,7%), SBMM (17,2%), BCSD (2,5%) и AMNR (1,9%).