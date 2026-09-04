Air Tanzania сообщила о возобновлении рейсов в РФ с 7 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы из Дар-эс-Салама в Москву 7 сентября, говорится в заявлении перевозчика.

"Возобновление рейсов произойдет после оценки операционных рисков, проведенной авиакомпанией вместе с компетентными органами. Бронирование билетов на рейсы в Москву открыто", - отмечают в авиакомпании.

Пассажиры, отменившие поездки и получившие возмещение, могут перебронировать билеты без доплат на другие рейсы.

Ранее авиакомпания сообщила, что с 4 сентября приостановит рейсы в Москву после оценки операционных рисков на маршруте.

В Ассоциации туроператоров заявили, что приостановка затронет отдых нескольких тысяч российских туристов.