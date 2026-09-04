"Газпром" с начала года нарастил поставки газа в страны Центральной Азии почти на 70%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" с начала 2026 года нарастил поставки газа в страны Центральной Азии почти на 70%, сообщил председатель правления Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Хорошие результаты у нас в этом году и в Центральной Азии. Мы нарастили наши поставки в Казахстан, Киргизию, Узбекистан почти на 70%". - сказал он.

Узбекистан в 2023 году стал нетто-импортером природного газа, начав закупки у "Газпрома". Поставки осуществляются по магистрали "Средняя Азия - Центр", которая начала работать в реверсном режиме. В 2025 году "Газпром" поставил в Узбекистан 6,48 млрд куб. м газа, что на 15% больше, чем в 2024 году.

Киргизия в настоящее время потребляет около 500 млн куб. м газа в год. Для будущих ТЭЦ-2 и ТЭЦ "Бишкексельмаш" с "Газпромом" подписаны долгосрочные контракты на поставку природного газа до 2040 года.

"Газпром" участвует в газоснабжении потребителей Западно-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской областей Казахстана, поставки российского газа увеличиваются в соответствии с растущими потребностями республики. Прорабатывается вопрос газификации северных регионов Казахстана.