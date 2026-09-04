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Минсельхоз проработает вопрос о моратории на банкротство аграриев до конца сезона

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ прорабатывает меры по сохранению финансовой устойчивости аграриев на фоне сложностей с реализацией их продукции, одной из них может стать мораторий на банкротство.

"Отдельная мера: мы сейчас смотрим возможность проработки моратория на банкротство хозяйств в течение сезона (2026/27 сельхозсезон - июль-июнь - ИФ) и сохранения за ними статуса сельхозпроизводителя, что, наверное, может быть характерно для южных регионов в связи с временными сложностями с реализацией зерна", - сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ.

Министр также сообщила, что из-за сложностей вывоза продукции из акватории Азово-Черноморского бассейна готовятся дополнительные меры, чтобы поддержать перенаправление экспортных потоков по другим маршрутам, "которых в нашей стране достаточно много". Она напомнила, что на субсидирование железнодорожных перевозок правительство выделило 9,7 млрд рублей. "Эти деньги доведены, и сейчас уже активно субсидируются перевозки зерновых до портов и до соответствующих сухопутных точек перехода", - сказала она.

Кроме того, с 1 сентября введен мораторий на экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу, экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот заморожены на уровне августа. "Мы ждем выхода соответствующего постановления правительства в ближайшее время, но в любом случае эти меры действуют с 1 сентября", - заявила Лут.

"В проработке также пролонгация льготных кредитов и льготного лизинга. Внесли эти предложения уже в правительство. И вопрос по закупочным интервенциям зерна. Касаться он будет, скорее всего, южных регионов, объем - от 1 до 3 млн тонн", - сообщила Лут. Для своевременного проведения озимого сева рассматривается и вопрос о погектарной поддержке.

"Рассчитываем, что комплекс этих мер позволит поддержать рентабельность аграриев и обеспечить необходимый озимый сев в этом году и яровой сев в будущем", - заявила министр.

Минсельхоз РФ Оксана Лут
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