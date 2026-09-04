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Количество миллиардеров в мире в 2025 году выросло на 8,2%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Количество долларовых миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось на 8,2%, до рекордных 3,795 тыс., свидетельствуют данные аналитической компании Altrata, специализирующейся на исследованиях в сфере частного капитала.

Темпы роста стали максимальными за пять лет, что Altrata связывает с ИИ-бумом, ускорившим увеличение благосостояния по всему миру.

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Совокупное состояние мировых миллиардеров повысилось на 12,8%, достигнув рекордных $15,1 трлн, говорится в отчете компании.

Согласно отчету, в мире насчитывается 29 сверхбогатых людей (с состоянием свыше $50 млрд). Их совокупное состояние составляет порядка $4,1 трлн, то есть 27% всего капитала миллиардеров. Для сравнения: в 2017 году сверхбогатых людей было всего 10, и на них приходилось 7,2% общего состояния мировых миллиардеров.

По словам руководителя отдела исследований и аналитики Altrata Майи Имберг, бум в сфере ИИ способствовал увеличению разрыва в состояниях миллиардеров. Хотя рост акций технологических компаний привел к появлению рекордных состояний, динамика капитала, связанного с акциями ИИ-компаний, может быть весьма волатильной, предупреждает она.

Количество миллиардеров в Северной Америке в 2025 году выросло на 11,6% - быстрее, чем в любом другом регионе, и достигло 1 337 человек, свидетельствуют данные Altrata.

В Европе их число увеличилось на 7,9%, до 1 тыс. 81, в Азии - на 6,5%, до 881 человека.

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