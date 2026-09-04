Денежная масса в РФ в августе выросла на 1,2%, годовой темп роста снизился до 12,9%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в августе 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась на 1,2%, до 137,3 трлн рублей, после роста на 0,6% в июле, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 сентября снизился до 12,9% с 13,0% на 1 августа.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в августе увеличилась на 1,2% после роста в июле на 0,5%. Годовой темп ее прироста на 1 сентября замедлился до 12,4% с 12,6% на 1 августа.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в августе замедлился до 1,9% с 2,9% в июле. Он в августе, как и в феврале-июле, превышал темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств.

Годовой темп роста наличных на 1 сентября вырос до 20,9% после 20,2% на 1 августа.

Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста широкой денежной массы М2Х в августе составил 4,7 процентного пункта (п.п.) после 4,6 п.п. в июле и был больше вклада рублевых депозитов домашних хозяйств.

Вклад наличных денег M0 в динамику денежной массы М2Х в августе остался на уровне предыдущего месяца (2,7 п.п.). Доля M0 в рублевой денежной массе увеличилась до 15,1% с 15,0% месяцем ранее.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.