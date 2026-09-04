Нефтяники за август получат из бюджета 280 млрд руб. по топливному демпферу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Размер выплат из федерального бюджета в адрес нефтяных компаний по топливному демпферу за август, по предварительным оценкам, составит по бензину - 100 млрд руб., по дизтопливу - 180 млрд руб. Суммарный размер выплат может равняться 280 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в исследовательской группе "Петромаркет".

По предварительным оценкам, по итогам августа демпфер для российских производителей нефтепродуктов по автобензину составил 29,4 тыс. руб./т, по дизтопливу - 41,2 тыс. руб./т. По сравнению с июлем демпфер увеличился на 6,3 тыс. руб. и 12 тыс. руб. по автобензину и дизтопливу соответственно.

Причин роста в августе к июлю две. Первая - рост цен внешнего рынка на автобензин (менее выраженный) и дизтоплива (более выраженный). Вторая - девальвация рубля по отношению к доллару (среднемесячный курс июля - 77,8 руб./долл., августа - 83,1 руб./долл.), пояснили в "Петромаркете".

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц. То есть за август нефтяники получат выплаты в сентябре.

Как сообщил в четверг Минфин, нефтяники в августе (за июль) получили по топливному демпферу 197,3 млрд руб., в июле (за июнь) было 113 млрд руб. Всего за первые семь месяцев 2026 года нефтяные компании получили 898,9 млрд рублей.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в пятницу, что изменений в расчете топливного демпфера в настоящее время не планируется. "Все необходимые изменения были приняты в весеннюю сессию, сейчас (изменения - ИФ) не планируются", - сказал он.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.