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Цены на нефть держатся в минусе, Brent торгуется у $95,2 за баррель

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть держатся в минусе на торгах в пятницу, но завершают неделю ростом из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Война в регионе продолжается уже седьмой месяц подряд. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон оставляет за собой возможность использовать любые имеющиеся методы для урегулирования конфликта с Тегераном, включая "экономическое давление, военное давление, дипломатическое давление, скрытое давление".

Ирану становится все труднее противостоять кампании США, направленной на удушение его экономики путем блокады экспорта нефти и пресечения обхода санкций, пишет Reuters со ссылкой на три высокопоставленных источника в Тегеране.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 по московскому времени составляет $95,18 за баррель, что на $0,34 (0,36%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,85 (0,93%), до $90,45 за баррель.

Аналитики Citi повысили прогноз средней цены Brent на третий квартал до $86 за баррель с $80, отметив, что Ормузский пролив остается закрытым дольше, чем ожидалось.

По предварительным данным, в четверг через него прошли четыре судна с сырьевыми товарами. Средний показатель за последние десять дней составляет 15 судов.

Между тем в США цена дизельного топлива выросла до рекордного максимума на фоне ситуации на Ближнем Востоке, а также последствий российско-украинского конфликта.

Согласно данным GasBuddy, средняя цена на дизель в Штатах выросла до $5,82 за галлон, превысив предыдущий максимум в $5,819 за галлон, зафиксированный в июне 2022 года.

Brent WTI Иран США
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