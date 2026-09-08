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"Автотор" начал серийное производство Haval H9

"Автотор" начал серийное производство Haval H9
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Калининградский завод "Автотор" запустил серийное производство рамного внедорожника Haval H9, сообщает пресс-служба ООО "Грейт Волл Мотор Рус" во вторник.

"Запуск производства флагманской модели Haval PRO в России укрепляет позиции компании на одном из ключевых рынков концерна и продолжает курс на углубление локализации", - говорится в сообщении.

В настоящее время машины производят на базе сваренного и окрашенного кузова, в дальнейшем предприятие планирует увеличивать число выполняемых технологических операций и уровень локализации.

Внедорожники Haval H9, произведенные на калининградском заводе, проходят комплексную проверку качества в соответствии со стандартами концерна Great Wall Motor Company Limited (GWM). На автомобили распространяется официальная гарантия производителя и меры сервисной поддержки, действующие в дилерской сети Haval PRO на территории России.

GWM – производитель внедорожников, кроссоверов и пикапов. Компания была зарегистрирована на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах в 2003 и 2011 годах соответственно.

ООО "Грейт Волл Мотор Рус" – эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей концерна GWM на территории РФ. Компания осуществляет деятельность с февраля 2014 года.

Haval – автомобильный бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году.

"Автотор" после ухода из РФ его предыдущих партнеров – Kia, Hyundai и BMW – с 2022 года переключился на сотрудничество с китайскими автомобильными марками. Группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов, в том числе BAIC, Kaiyi, SWM, Jetour и др.

Автотор Haval Калининград
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